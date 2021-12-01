Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной

РФ должна "прекратить свои злоумышленные действия и угрозы" демократиям союзников и партнеров Альянса, отметили в миссии США при НАТО Фото: depositphotos.com

"Соединенные Штаты призывают Россию к деэскалации напряжения на ее границах с Украиной. Первый шаг – это возврат к взаимному и содержательному диалогу", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в миссии, Альянс "всегда оставался открытым для диалога с Россией через cовет НАТО – Россия, чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации".

"Однако за последние годы Россия активизировала злоумышленную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать их демократические институты, – указали в миссии США при Североатлантическом союзе. – Возвращение к обычным отношениям между НАТО и Россией невозможно до тех пор, пока не произойдут четкие, конструктивные изменения в поведении России".

РФ должна "прекратить свои злоумышленные действия и угрозы демократиям союзников и партнеров НАТО", резюмировали в миссии США при НАТО.