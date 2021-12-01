"Создать провокацию, чтобы оправдать наступление". Блинкен о российской тактике в отношении Украины

Блинкен: Мы много раз видели методичку россиян Фото: EPA

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Госдепартамента США.

"Мы много раз видели методичку россиян. Частью этой методички являются попытки искусственно создать так называемую провокацию, чтобы иметь оправдание для действий, которые Россия уже давно планирует… Мы знаем, что Россия часто сочетает свои усилия с попытками внутренней дестабилизации страны. Это часть методички", – сказал Блинкен.

Он добавил, что США проведут консультации с союзниками и 1 декабря можно будет рассказать больше деталей о том, как в Вашингтоне оценивают заявления Украины о попытке госпереворота.