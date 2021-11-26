"Сплошная ложь". Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Ахметов: Сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было Фото: EPA

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул Ахметов.

Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова".

"И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – подытожил Ахметов.