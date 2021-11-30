Шмыгаль обвинил Россию в подготовке госпереворота в Украине

Глава правительства, ссылаясь на секретные данные разведки, отметил, что госпереворот готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.
Шмыгаль сообщил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной является частью более широких усилий Москвы, чтобы ослабить стремления Киева к вступлению в Евросоюз. В Кремле "что-то готовят", подчеркнул украинский премьер.
Шмыгаль добавил, что украинская разведка выявила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и госпереворот.
По мнению главы Кабмина, "в украинском обществе нет революционных настроений".
В Украине понимают, что "было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее", резюмировал Шмыгаль.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Ахметова".
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. "Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций", – сказал он.
На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил 29 ноября, что Украина поделится с иностранными партнерами информацией о потенциальном госперевороте, когда будет больше подробностей.
Того же дня в СБУ сообщили, что начали расследование подготовки к захвату государственной власти в Украине.