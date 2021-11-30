Шмыгаль обвинил Россию в подготовке госпереворота в Украине

Глава правительства, ссылаясь на секретные данные разведки, отметил, что госпереворот готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

Шмыгаль сообщил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной является частью более широких усилий Москвы, чтобы ослабить стремления Киева к вступлению в Евросоюз. В Кремле "что-то готовят", подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль добавил, что украинская разведка выявила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и госпереворот.

По мнению главы Кабмина, "в украинском обществе нет революционных настроений".

В Украине понимают, что "было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее", резюмировал Шмыгаль.