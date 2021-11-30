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"Останови переворот". 1 декабря на Майдане в Киеве пройдет акция с требованием отставки Зеленского

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Акция начнется 1 декабря в 19.00 на Майдане Незалежности
Акция начнется 1 декабря в 19.00 на Майдане Незалежности
Фото: depositphotos.com

На вечер 1 декабря объединение общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции" созывает протест в Киеве под названием "Защити Украину – останови переворот". Об этом говорится на Facebook-странице мероприятия.

Акция начнется в 19.00 на Майдане Незалежности. Организаторы обвиняют власть в бездействии угрозы со стороны РФ и коррупции, а также в преследовании главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

"1 декабря ты, как гражданин Украины, должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы осознаем риски и призываем всех быть ответственными. Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой. "Слуга" подчинится воле народа или уйдет. До встречи на Майдане!" – говорится в анонсе мероприятия.

Соучредитель партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко в интервью "Главкому" заверил, что акция будет мирной, на ней "не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны".

"Сейчас мы хотим объединить все гражданское общество и всю проукраинскую политическую оппозицию по этому вопросу. Большинство людей, с кем мы общаемся, соглашаются, что, если [президент Украины Владимир] Зеленский между Украиной и [главой Офиса президента Андреем] Ермаком выбирает Ермака, очевидно, такому президенту не место в должности. То есть тогда речь пойдет уже о пребывании Зеленского в должности", – сказал он.

Также он отрицает, что общался с бизнесменом Ринатом Ахметовым по поводу проведения акции: "Для меня любой олигарх является априори врагом".

Гудыменко ожидает, что на акцию придут тысячи людей.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Ахметова".

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. "Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций", – сказал он.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.

Теги: Украина, протесты, Юрий Бутусов, Майдан Незалежности, Владимир Зеленский, государственный переворот, акция, Василий Бурба, Юрий Гудыменко
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