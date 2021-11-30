"Останови переворот". 1 декабря на Майдане в Киеве пройдет акция с требованием отставки Зеленского

Акция начнется в 19.00 на Майдане Незалежности. Организаторы обвиняют власть в бездействии угрозы со стороны РФ и коррупции, а также в преследовании главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

"1 декабря ты, как гражданин Украины, должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы осознаем риски и призываем всех быть ответственными. Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой. "Слуга" подчинится воле народа или уйдет. До встречи на Майдане!" – говорится в анонсе мероприятия.

Соучредитель партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко в интервью "Главкому" заверил, что акция будет мирной, на ней "не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны".

"Сейчас мы хотим объединить все гражданское общество и всю проукраинскую политическую оппозицию по этому вопросу. Большинство людей, с кем мы общаемся, соглашаются, что, если [президент Украины Владимир] Зеленский между Украиной и [главой Офиса президента Андреем] Ермаком выбирает Ермака, очевидно, такому президенту не место в должности. То есть тогда речь пойдет уже о пребывании Зеленского в должности", – сказал он.

Также он отрицает, что общался с бизнесменом Ринатом Ахметовым по поводу проведения акции: "Для меня любой олигарх является априори врагом".

Гудыменко ожидает, что на акцию придут тысячи людей.