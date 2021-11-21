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Видео: hromadske / YouTube

В Киеве под Офисом президента призывают уволить Ермака. Трансляция

 
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21 ноября в Киеве у Офиса президента проходит митинг, трансляцию в YouTube ведет hromadske.

Участники акции объявили требование – уволить главу ОПУ Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Владимира Зеленского, сообщило hromadske.

После акции на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни в честь Дню достоинства и свободы участники пришли к зданию ОПУ, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых участников акции правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет.

Вечером на торговом центре "Глобус" вывесили баннер, на котором изображены Зеленский и Ермак. "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство", – написано на баннере.

Теги: полиция, Майдан, митинг, акции, правоохранители, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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