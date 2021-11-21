Участники митинга ко Дню достоинства и свободы попытались прорваться к Офису президента Украины

Отмечается, что после акции на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни участники пришли к зданию ОПУ, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых участников акции правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет.

Между отдельными участниками митинга и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.

На видео слышно, как люди скандируют: "Пропускай!", "Ганьба!". Правоохранители по громкоговорителю призывают митингующих отойти от полицейских. Они отмечают, что на территорию возле здания ОПУ пускают всех желающих, но участники акции должны пройти проверку.