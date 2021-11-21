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Участники митинга ко Дню достоинства и свободы попытались прорваться к Офису президента Украины

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Полиция не пропустила колонну митингующих к зданию ОПУ
Полиция не пропустила колонну митингующих к зданию ОПУ
Фото: Эльдар Сарахман / pravda.com.ua

Участники митинга ко Дню достоинства и свободы в Киеве пытались попасть к зданию Офису президента Украины (ОПУ), большинство из них не пускала полиция. Об этом 21 ноября пишет "Украинская правда", издание опубликовало несколько видео акции на улице Банковой.

Отмечается, что после акции на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни участники пришли к зданию ОПУ, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых участников акции правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет.

Между отдельными участниками митинга и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/148800200789227/

На видео слышно, как люди скандируют: "Пропускай!", "Ганьба!". Правоохранители по громкоговорителю призывают митингующих отойти от полицейских. Они отмечают, что на территорию возле здания ОПУ пускают всех желающих, но участники акции должны пройти проверку.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/370417704875958/

Контекст:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Вечером 21 ноября в центре Киева на торговом центре "Глобус" вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере написано: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Теги: Евромайдан, Украина, полиция, Майдан, митинг, правоохранители, конфликт, полицейский, День достоинства и свободы, проверки, охрана, Офис президента Украины
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