Участники митинга ко Дню достоинства и свободы попытались прорваться к Офису президента Украины

Отмечается, что после акции на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни участники пришли к зданию ОПУ, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых участников акции правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет.
Между отдельными участниками митинга и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.
На видео слышно, как люди скандируют: "Пропускай!", "Ганьба!". Правоохранители по громкоговорителю призывают митингующих отойти от полицейских. Они отмечают, что на территорию возле здания ОПУ пускают всех желающих, но участники акции должны пройти проверку.
21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).
Вечером 21 ноября в центре Киева на торговом центре "Глобус" вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере написано: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".