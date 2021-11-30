Жителям Украины предлагают по 1 тыс. грн в день за участие в государственном перевороте – Корниенко

По словам первого вице-спикера ВР Александра Корниенко, 1 декабря в Киев будут свозить людей для участия в госперевороте Фото: rada.gov.ua

По словам Корниенко, соответствующую информацию ему предоставили правоохранительные органы. Журналистам он посоветовал приехать на место событий заранее.

"Стоит ли готовиться вам или всем? Я бы советовал вам приезжать раньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну, да – есть такое мнение. Хотя, когда людей собирают в регионах за 1 тыс. грн в день – это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – то это вопрос к "перевертышам". Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли", – сказал он.

В то же время первый вице-спикер не смог ответить на вопрос, кто предлагает людям 1 тыс. грн за участие в якобы готовящемся госперевороте – оппозиция или олигархи. Он отметил, что "есть разная информация".

Корниенко напомнил, что сейчас по этому делу возбуждено уголовное производство.

"Мы со своей стороны троллим оппозиционеров, которые у нас так собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу", – заявил он.