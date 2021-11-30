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Жителям Украины предлагают по 1 тыс. грн в день за участие в государственном перевороте – Корниенко

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По словам первого вице-спикера ВР Александра Корниенко, 1 декабря в Киев будут свозить людей для участия в госперевороте
По словам первого вице-спикера ВР Александра Корниенко, 1 декабря в Киев будут свозить людей для участия в госперевороте
Фото: rada.gov.ua

Первого декабря в Киев будут свозить людей для участия в государственном перевороте, каждому из участников будут платить по 1 тыс. грн в день. Об этом 30 ноября на брифинге в Верховной Раде заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает "Украинская правда".

По словам Корниенко, соответствующую информацию ему предоставили правоохранительные органы. Журналистам он посоветовал приехать на место событий заранее.

"Стоит ли готовиться вам или всем? Я бы советовал вам приезжать раньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну, да – есть такое мнение. Хотя, когда людей собирают в регионах за 1 тыс. грн в день – это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – то это вопрос к "перевертышам". Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли", – сказал он.

В то же время первый вице-спикер не смог ответить на вопрос, кто предлагает людям 1 тыс. грн за участие в якобы готовящемся госперевороте – оппозиция или олигархи. Он отметил, что "есть разная информация".

Корниенко напомнил, что сейчас по этому делу возбуждено уголовное производство.

"Мы со своей стороны троллим оппозиционеров, которые у нас так собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу", – заявил он.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.

"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".

"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. "Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций", – сказал он.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.

Теги: Киев, оппозиция, правоохранители, парламент, олигархи, государственный переворот, обвинение, Александр Корниенко
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