Украина поделится с иностранными партнерами информацией о возможном госперевороте – МИД

"Само собой разумеется, что когда мы говорим о гибридном оружии, внешнее военное давление идет рука об руку с внутренней дестабилизацией страны. Так что мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными", – сказал Кулеба.

По его словам, правоохранительные органы изучают информацию о возможном госперевороте, когда будет больше подробностей – Украина предоставит ее иностранным партнерам.

Кулеба добавил, что дестабилизирующие факторы в Украине могут предшествовать или сопровождать военную наступательную операцию РФ, если в Москве решатся на ее проведение.