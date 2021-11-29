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Украина поделится с иностранными партнерами информацией о возможном госперевороте – МИД

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Кулеба: Когда будет больше подробностей Украина предоставит информацию иностранным партнерам
Кулеба: Когда будет больше подробностей – Украина предоставит информацию иностранным партнерам
Фото: EPA

В Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками. Об этом 29 ноября во время онлайн-брифинга с журналистами, который транслировался на YouTube-канале МИД, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Само собой разумеется, что когда мы говорим о гибридном оружии, внешнее военное давление идет рука об руку с внутренней дестабилизацией страны. Так что мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными", – сказал Кулеба.

По его словам, правоохранительные органы изучают информацию о возможном госперевороте, когда будет больше подробностей – Украина предоставит ее иностранным партнерам.

Кулеба добавил, что дестабилизирующие факторы в Украине могут предшествовать или сопровождать военную наступательную операцию РФ, если в Москве решатся на ее проведение.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.

"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".

"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. "Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций", – сказал он.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

Теги: Россия, Киев, Украина, Дмитрий Кулеба, правоохранители, Владимир Зеленский, журналисты, государственный переворот, обвинение, президент
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