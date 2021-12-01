Арестович: О полномасштабной агрессии со стороны России будет известно по меньшей мере за трое суток до наступления

21 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

Арестович ответил, почему при таких прогнозах в Украине не происходит массовая мобилизация.

"У противника инициатива. Если мы проводим мобилизацию – это означает огромную нагрузку на экономику страны. Мы можем продержать в готовности резервистов месяц, а поскольку в России стратегическая инициатива, они могут сдвинуть нападение на месяц. Мы распустим резервистов – и здесь они нападут, или они сделают вид, что нападают, доведя кризис в Украине до пика. Мы снова призовем армию, а нападение отложат еще на месяц – так они нас истощат экономически, физически и организационно", – сказал советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, определенные меры по готовности Украины к возможному наступлению РФ уже осуществляются, но они скрыты.

"А призыв резервистов состоится только тогда, когда будут подлинные признаки наступления. Пока такие признаки отсутствуют, есть перевод российской группировки в высшую степень боевой готовности", – резюмировал советник Андрея Ермака.