Кулеба рассказал главам МИД стран НАТО о наращивании войск РФ вдоль границы с Украиной

В заседании также участвовал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Кулеба проинформировал союзников НАТО об обострении Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивании российских войск вдоль границы с Украиной, а также об "опасности нового российского вторжения" и усилении российской дезинформации.
Министр опроверг фейки о якобы подготовке украинской стороны к наступлению и заверил в приверженности политико-дипломатическому пути урегулирования и готовности продолжать работу в рамках трехсторонней контактной группы и нормандского формата. Кулеба заявил, что объединение усилий Украины и стран НАТО поможет "сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий". Он предложил государствам-членам Альянса ряд шагов, предусматривающих, в частности, усиление санкционного давления на РФ и укрепление оборонных возможностей Украины.
"Украина активно работает с партнерами по внедрению комплексного пакета сдерживания, состоящего из политических, экономических и мер безопасности. Он направлен на то, чтобы отговорить Россию от худшего сценария действий. Демонстрируя силу сейчас, мы избегаем необходимости доказывать ее позже", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба добавил, что усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным для Альянса и для Киева.
Как сообщили в пресс-службе, страны-члены НАТО выразили "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя скопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.