Кулеба рассказал главам МИД стран НАТО о наращивании войск РФ вдоль границы с Украиной

Кулеба заявил, что усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным для Альянса и для Киева Фото: EPA

В заседании также участвовал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Кулеба проинформировал союзников НАТО об обострении Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивании российских войск вдоль границы с Украиной, а также об "опасности нового российского вторжения" и усилении российской дезинформации.

Министр опроверг фейки о якобы подготовке украинской стороны к наступлению и заверил в приверженности политико-дипломатическому пути урегулирования и готовности продолжать работу в рамках трехсторонней контактной группы и нормандского формата. Кулеба заявил, что объединение усилий Украины и стран НАТО поможет "сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий". Он предложил государствам-членам Альянса ряд шагов, предусматривающих, в частности, усиление санкционного давления на РФ и укрепление оборонных возможностей Украины.

"Украина активно работает с партнерами по внедрению комплексного пакета сдерживания, состоящего из политических, экономических и мер безопасности. Он направлен на то, чтобы отговорить Россию от худшего сценария действий. Демонстрируя силу сейчас, мы избегаем необходимости доказывать ее позже", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба добавил, что усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным для Альянса и для Киева.

Как сообщили в пресс-службе, страны-члены НАТО выразили "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".