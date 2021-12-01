Кулеба назвал ключевые потребности Украины в оборонной сфере

Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия, отметил Кулеба Фото: EPA

Он отметил, что Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия.

"О потребностях в оборонной сфере в первую очередь речь идет о конкретных вещах, которые укрепляют наши вооруженные силы – начиная от оборудования, военной техники. Потому что армия – это не только "танки-самолеты-пушки". Есть и другие важные вещи: парамедицина, системы связи. Наши ключевые потребности сейчас – системы противоракетной и противовоздушной защиты", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что передавать Украине военные технологии и оружие или нет – исключительно вопрос политики и не вопрос каких-либо юридических ограничений.

Кулеба находится в столице Латвии, где проходит заседании глав МИД стран – членов НАТО. Его 15 ноября пригласил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечается на сайте МИД Украины, 1 декабря Кулеба "подробно проинформирует союзников НАТО об актуальной ситуации безопасности, обсудит практические шаги по укреплению безопасности нашего государства и граждан, комплексный пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии".