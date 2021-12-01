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Столтенберг: У РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем

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Только Украина и 30 союзников по НАТО решают, когда страна готова вступить в НАТО, отметил Столтенберг
Только Украина и 30 союзников по НАТО решают, когда страна готова вступить в НАТО, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

НАТО считает неприемлемым тезис о том, что у России может быть своя сфера влияния, так как все ее соседи – суверенные государства. Об этом 1 декабря на пресс-конференции в Риге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ее текстовая версия опубликована на сайте Альянса.

По словам Столтенберга, Украина – независимое, суверенное государство с международно признанными границами, которые должны соблюдаться, включая аннексированный РФ Крым и временно оккупированные территории Донбасса.  

"НАТО никому не угрожает, но НАТО уважает решение таких стран, как страны Балтии, Польша, когда они решили присоединиться. И мы также будем уважать решение Украины о том, что они стремятся к членству в НАТО. Мы заявили, что они станут его членами, но, конечно же, нам, 30 союзникам по НАТО, решать, когда Украина будет готова к членству, когда они будут соответствовать стандартам НАТО", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО помогает странам на пути к членству в Альянсе, поддерживая их реформы, а также помогая создавать институты обороны и безопасности.

"Только Украина и 30 союзников по НАТО решают, когда Украина готова вступить в НАТО. У России нет вето. Россия не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей", – резюмировал Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

На слова Путина отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

Столтенберг в среду принял участие в заседании министров иностранных дел стран – членов НАТО в столице Латвии.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, Украина, НАТО, реформы, Йенс Столтенберг, вето, пресс-конференция, вступ, перспективы, членство
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