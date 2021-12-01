Столтенберг: У РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем

Только Украина и 30 союзников по НАТО решают, когда страна готова вступить в НАТО, отметил Столтенберг Фото: nato.int

Ее текстовая версия опубликована на сайте Альянса.

По словам Столтенберга, Украина – независимое, суверенное государство с международно признанными границами, которые должны соблюдаться, включая аннексированный РФ Крым и временно оккупированные территории Донбасса.

"НАТО никому не угрожает, но НАТО уважает решение таких стран, как страны Балтии, Польша, когда они решили присоединиться. И мы также будем уважать решение Украины о том, что они стремятся к членству в НАТО. Мы заявили, что они станут его членами, но, конечно же, нам, 30 союзникам по НАТО, решать, когда Украина будет готова к членству, когда они будут соответствовать стандартам НАТО", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО помогает странам на пути к членству в Альянсе, поддерживая их реформы, а также помогая создавать институты обороны и безопасности.

"Только Украина и 30 союзников по НАТО решают, когда Украина готова вступить в НАТО. У России нет вето. Россия не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей", – резюмировал Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

На слова Путина отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

Столтенберг в среду принял участие в заседании министров иностранных дел стран – членов НАТО в столице Латвии.