"Для танго нужны двое". Блинкен напомнил Лаврову об обязательствах России по Минским соглашениям

Блинкен: Лавров говорил о выполнении "Минска". Мы полностью согласны. Но давайте опираться на факты. Существует ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям Фото: ЕРА

Блинкен говорил о российской агрессии против Украины и призвал к деэскалации и выполнению Минских соглашений.

"Дипломатия – единственный ответственный способ разрешения этого кризиса, и мы полностью готовы поддержать его. Сергей [Лавров] говорил о выполнении "Минска". Мы полностью согласны. Но давайте опираться на факты. Существует ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям: прекращение огня, не выполненное Россией, отвод всех тяжелых вооружений, не выполненный Россией, разрешение мониторинга ОБСЕ, не выполненное Россией, принятие закона об особом статусе, выполненного Украиной, принятие закона об амнистии в процессе выполнения, обмен политзаключенными "все на всех", не выполненное Россией, обеспечение доставки гуманитарной помощи на основе международного механизма, не выполненное Россией, восстановление социально-экономических связей, не выполненное Россией. Я могу продолжать. Думаю, вы уловили суть", – заявил госсекретарь США.

Он отметил, что "для танго нужны двое".

"И если наши российские друзья готовы выполнять свои обязательства так же как и наши украинские друзья, то мы полностью поддержим их", – добавил Блинкен.