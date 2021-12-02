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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для танго нужны двое". Блинкен напомнил Лаврову об обязательствах России по Минским соглашениям

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Блинкен: Лавров говорил о выполнении "Минска". Мы полностью согласны. Но давайте опираться на факты. Существует ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям
Блинкен: Лавров говорил о выполнении "Минска". Мы полностью согласны. Но давайте опираться на факты. Существует ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря напомнил министру иностранных дел России Сергею Лаврову об обязательствах РФ по Минским соглашениям. Сайт Госдепа приводит расшифровку его выступления.

Блинкен говорил о российской агрессии против Украины и призвал к деэскалации и выполнению Минских соглашений. 

"Дипломатия – единственный ответственный способ разрешения этого кризиса, и мы полностью готовы поддержать его. Сергей [Лавров] говорил о выполнении "Минска". Мы полностью согласны. Но давайте опираться на факты. Существует ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям: прекращение огня, не выполненное Россией, отвод всех тяжелых вооружений, не выполненный Россией, разрешение мониторинга ОБСЕ, не выполненное Россией, принятие закона об особом статусе, выполненного Украиной, принятие закона об амнистии в процессе выполнения, обмен политзаключенными "все на всех", не выполненное Россией, обеспечение доставки гуманитарной помощи на основе международного механизма, не выполненное Россией, восстановление социально-экономических связей, не выполненное Россией. Я могу продолжать. Думаю, вы уловили суть", – заявил госсекретарь США. 

Он отметил, что "для танго нужны двое". 

"И если наши российские друзья готовы выполнять свои обязательства так же как и наши украинские друзья, то мы полностью поддержим их", – добавил Блинкен.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Минские соглашения, Энтони Блинкен, война в Украине
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