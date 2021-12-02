На Донбассе ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

С начала суток в Донецкой области российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Новолуганского боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Широкино оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Красногоровки боевики применяли минометы калибра 120 мм, а возле Водяного вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Силы ООС открывали ответный огонь.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.