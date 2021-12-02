На Донбассе ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

С начала суток в Донецкой области российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новолуганского боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкино оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки боевики применяли минометы калибра 120 мм, а возле Водяного вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Силы ООС открывали ответный огонь.