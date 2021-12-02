1 декабря боевики на Донбассе применяли запрещенное вооружение, убили украинского военного и ранили местного жителя

"За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в утренней сводке штаба.
В частности, в направлении Авдеевки наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Шумов боевики устроили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении. Где именно это произошло, в штабе не уточнили.
Кроме того, боевики дистанционно заминировали минами ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка, в результате чего было ранено гражданское лицо. В штабе уточняли, что раненому – 41 год, в момент взрыва он находился за рулем автомобиля. У него диагностировано осколочное ранение голени.
Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставляли боевиков прекратить стрельбу.
"По состоянию на 7.00 2 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.