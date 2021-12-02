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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 декабря боевики на Донбассе применяли запрещенное вооружение, убили украинского военного и ранили местного жителя

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Украинские военные открывали ответный огонь
Украинские военные открывали ответный огонь
Фото: depositphotos.com

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков и оккупантов, погиб украинский военный. Об этом сообщил утром 2 декабря в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в утренней сводке штаба.

В частности, в направлении Авдеевки наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Шумов боевики устроили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении. Где именно это произошло, в штабе не уточнили. 

Кроме того, боевики дистанционно заминировали минами ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка, в результате чего было ранено гражданское лицо. В штабе уточняли, что раненому – 41 год, в момент взрыва он находился за рулем автомобиля. У него диагностировано осколочное ранение голени.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1249730138852933

Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставляли боевиков прекратить стрельбу.

"По состоянию на 7.00 2 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1250068632152417

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: взрыв, военные, боевики, Марьинка, Авдеевка, минирование, Минские соглашения, украинский военный, гранатомет, обстрелы, Шумы, Новотроицкое, война в Украине, война на Донбассе, мины, ранение
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