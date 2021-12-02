1 декабря боевики на Донбассе применяли запрещенное вооружение, убили украинского военного и ранили местного жителя

"За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в утренней сводке штаба.

В частности, в направлении Авдеевки наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Шумов боевики устроили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении. Где именно это произошло, в штабе не уточнили.

Кроме того, боевики дистанционно заминировали минами ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка, в результате чего было ранено гражданское лицо. В штабе уточняли, что раненому – 41 год, в момент взрыва он находился за рулем автомобиля. У него диагностировано осколочное ранение голени.

Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставляли боевиков прекратить стрельбу.



"По состоянию на 7.00 2 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.