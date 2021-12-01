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Боррель о войсках РФ у границы Украины: Стараемся делать так, чтобы напряжение не нарастало

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Боррель: Мы будем твердо и решительно стоять вместе с Украиной перед любой попыткой подорвать ее территориальную целостность и суверенитет
Боррель: Мы будем твердо и решительно стоять вместе с Украиной перед любой попыткой подорвать ее территориальную целостность и суверенитет
Фото: EPA

Евросоюз старается сделать все возможное, чтобы напряжение на границе РФ с Украиной не нарастало. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 1 декабря в Риге, сообщила Европейская служба внешних связей.

"Мы стараемся делать так, чтобы напряжение не нарастало. Такого рода кризисы необходимо предотвращать, потому что когда они начнутся, противостоять им будет намного сложнее. Нужно сделать все, чтобы дать понять, что любая агрессия против Украины получит решительный ответ", – заявил он.

Боррель также заявил, что для Европейского союза территориальная целостность и суверенитет Украины "превыше всего".

"Мы будем твердо и решительно стоять вместе с Украиной перед любой попыткой подорвать ее территориальную целостность и суверенитет", – заявил глава европейской дипломатии.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Теги: Россия, Украина, агрессия, война в Украине, Евросоюз, Жозеп Боррель, войска
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