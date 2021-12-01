Боррель о войсках РФ у границы Украины: Стараемся делать так, чтобы напряжение не нарастало

Боррель: Мы будем твердо и решительно стоять вместе с Украиной перед любой попыткой подорвать ее территориальную целостность и суверенитет Фото: EPA

"Мы стараемся делать так, чтобы напряжение не нарастало. Такого рода кризисы необходимо предотвращать, потому что когда они начнутся, противостоять им будет намного сложнее. Нужно сделать все, чтобы дать понять, что любая агрессия против Украины получит решительный ответ", – заявил он.

Боррель также заявил, что для Европейского союза территориальная целостность и суверенитет Украины "превыше всего".

"Мы будем твердо и решительно стоять вместе с Украиной перед любой попыткой подорвать ее территориальную целостность и суверенитет", – заявил глава европейской дипломатии.