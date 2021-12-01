Ермак о вероятности полномасштабного нападения РФ на Украину: Риски высокие

"Скажу так: риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет", – отметил Ермак.
По его словам, о мотивации Кремля в этой ситуации "можно только догадываться", поэтому украинские власти активно работают на дипломатической арене.
"Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами. Но я еще хочу обратить особое внимание, что сегодня у нашей страны налажены глубокие и партнерские отношения со странами и объединениями, которые играют ключевую роль – США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и ЕС в целом", – подчеркнул Ермак.
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.
В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину. Это может включать личную встречу между Байденом и Путиным.