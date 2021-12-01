Ермак о вероятности полномасштабного нападения РФ на Украину: Риски высокие

Ермак: Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное Фото: ЕРА

"Скажу так: риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет", – отметил Ермак.

По его словам, о мотивации Кремля в этой ситуации "можно только догадываться", поэтому украинские власти активно работают на дипломатической арене.

"Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами. Но я еще хочу обратить особое внимание, что сегодня у нашей страны налажены глубокие и партнерские отношения со странами и объединениями, которые играют ключевую роль – США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и ЕС в целом", – подчеркнул Ермак.