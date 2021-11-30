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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о скоплении войск РФ на границе с Украиной: Путин пытается усилить свою переговорную позицию перед встречей с Байденом

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Резников заявил, что весной этого года ситуация была более напряженной
Резников заявил, что весной этого года ситуация была более напряженной
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Скопление российских войск на границе с Украиной является попыткой президента РФ Владимира Путина усилить свою переговорную позицию перед встречей с президентом США Джо Байденом. Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщила 30 ноября пресс-служба Минэкономики.

Он подчеркнул, что весной этого года ситуация была более напряженной, так как тогда россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения.

"При этом в то время не было такого волнения инвесторов, как сегодня. Сегодняшние события, скорее всего, связаны с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний таким образом пытается усилить свою переговорную позицию", – отметил Резников.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

29 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи Байдена и Путина в декабре этого года, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, переговоры, Алексей Резников, войска
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