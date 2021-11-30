Резников о скоплении войск РФ на границе с Украиной: Путин пытается усилить свою переговорную позицию перед встречей с Байденом

Резников заявил, что весной этого года ситуация была более напряженной Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Он подчеркнул, что весной этого года ситуация была более напряженной, так как тогда россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения.

"При этом в то время не было такого волнения инвесторов, как сегодня. Сегодняшние события, скорее всего, связаны с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний таким образом пытается усилить свою переговорную позицию", – отметил Резников.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

29 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи Байдена и Путина в декабре этого года, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.