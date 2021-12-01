США пригрозили РФ санкциями, "от которых раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины

Блинкен: Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении в Украину Фото: EPA

"Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает возможности сделать это в кратчайшие сроки, если он примет такое решение, – сказал Блинкен. – Мы ясно дали понять, что, если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, мы ответим решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом".

Блинкен посетил заседание министров иностранных дел стран – членов НАТО в столице Латвии, чтобы "проконсультироваться с союзниками по вопросам, имеющим центральное значение для Североатлантического союза и безопасности трансатлантического сообщества", отмечается на сайте Госдепартамента.