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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство украинцев считают, что Зеленский не сможет организовать оборону страны в случае полномасштабного вторжения РФ – опрос

35,9% украинцев думают, что Зеленский способен эффективно выполнить функции верховного главнокомандующего в условиях нападения российской армии
35,9% украинцев думают, что Зеленский способен эффективно выполнить функции верховного главнокомандующего в условиях нападения российской армии
Фото: president.gov.ua

51,6% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет эффективно организовать оборону страны в случае полномасштабного вторжения РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время 35,9% опрошенных думают, что президент способен эффективно выполнить функции верховного главнокомандующего в условиях нападения российской армии.

Еще 12,5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину. Это может включать личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, агрессия, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, война в Украине, КМИС, войска
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