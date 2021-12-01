ОБСЕ зафиксировала около 40 единиц военной техники на оккупированной части Донбасса

"Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть предположительно, танков, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, на полигоне вблизи Новоселовка (31 км к северо-востоку от Донецка). За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала один зенитный ракетно-пушечный комплекс в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 28 танков на территории Луганской области", – отметили в отчете.

ОБСЕ сообщила также о трех боевых бронированных машинах на полигоне возле Новоселовки.

Сотрудники миссии сообщили о том, что боевики препятствовали их работе на блокпостах недалеко от Старомихайловки Донецкой области, а также Крещатицкого, Красной Могилы и Вознесеновки Луганской области.