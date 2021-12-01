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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ зафиксировала около 40 единиц военной техники на оккупированной части Донбасса

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Сотрудники миссии сообщили, что боевики препятствовали их работе
Сотрудники миссии сообщили, что боевики препятствовали их работе
Фото: EPA

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение на оккупированной части Донбасса военной техники незаконных вооруженных формирований России с нарушением Минских договоренностей. Об этом говорится в отчете миссии от 30 ноября, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть предположительно, танков, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, на полигоне вблизи Новоселовка (31 км к северо-востоку от Донецка). За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала один зенитный ракетно-пушечный комплекс в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 28 танков на территории Луганской области", – отметили в отчете.

ОБСЕ сообщила также о трех боевых бронированных машинах на полигоне возле Новоселовки.

Сотрудники миссии сообщили о том, что боевики препятствовали их работе на блокпостах недалеко от Старомихайловки Донецкой области, а также Крещатицкого, Красной Могилы и Вознесеновки Луганской области.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, Донбасс, боевики, Новоселовка, блокпост, война в Украине, война на Донбассе
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