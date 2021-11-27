Руководство ОБСЕ призвало к немедленному устранению систематических препятствий для работы миссии ОБСЕ в ОРДЛО

Линде и Шмил призвали к "немедленному снятию ограничений, которые вышли на новый уровень".

В пресс-службе отметили, что на прошлой неделе движение патрулей СММ ОБСЕ через линию разграничения было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких точках Луганской области и дважды в Донецкой области.

"В решении №1117 постоянного совета ОБСЕ указано, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ по всей территории Украины. Неограниченный и безоговорочный доступ ко всем областям необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач. В соответствии с мандатом миссия также должна сообщать о любых ограничениях ее свободы передвижения или других препятствиях для выполнения своего мандата", – говорится в сообщении.