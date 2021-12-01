30 ноября на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"30 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что во вторник боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Нью-Йорк (из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Пивденное – дважды (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия), Шумы (из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

1 декабря на 7.00 стрельбы со стороны боевиков в зоне ООС не зафиксировано.

29 ноября боевики нарушили перемирие восемь раз.