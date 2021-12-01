Прокуратура открыла дело по факту обстрела боевиками Станицы Луганской

"Вечером 29 ноября представители незаконных вооруженных формирований РФ открыли огонь по мирным жителям населенного пункта с применением тяжелой артиллерии. В результате обстрела выведены из строя электротрансформатор и линия электропередач – без света остались более тысячи человек. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом и транспортное средство. Один снаряд попал в административное здание Новокиндрашевской станции пути регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзаліниця". Осколочное ранение в голову получил находившийся в помещении работник", – говорится в сообщении.

Состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Прокуроры и следователи Службы безопасности Украины изъяли осколки боеприпасов, предварительно отнесенные к калибру 122 и 152 мм.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В прокуратуре отметили, что действия боевиков нарушают ст. 52 Дополнительного протокола I к Женевской конвенции от 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и ст. 25 раздела I части II Гаагской конвенции от 1907 года.