Боевики "ЛНР" пообещали с 11 ноября открыть КПВВ "Станица Луганская"

"Редкий случай – хоть одна позитивная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ "Станица Луганская", – написал он.
Об этом обещании также сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Российская сторона в ТКГ и контролируемые ею ОРЛО объявили о том, что завтра, 11 ноября, готовы открывать КПВВ "Станица Луганская", которая была до этого времени закрыта из-за ограничений COVID-19. Украинская сторона и ОБСЕ поприветствовали такое заявление", – сказал он и выразил надежду, что открытие состоится.
По информации "Радіо Свобода", оккупационная "администрация" в Луганске уже сняла ограничения на выезд на подконтрольную Украине территорию. Теперь КПВВ снова можно пересечь без спецразрешения – но лишь раз в месяц. В то же время, въехать на оккупированную территорию Луганщины по-прежнему можно только по спискам, сформированным "рабочей группой" на определенном основании: лечение, обучение, уход за близким родственником, похороны родственника в ОРЛО.
На подконтрольной группировке "ДНР" территории ограничения пока не сняли.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Российские оккупационные войска в апреле 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работает только "Станица Луганская".
С 10 октября главари террористической группировки "ЛНР" ужесточили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Последний месяц перейти на неоккупированную территорию могли только люди из предварительно сформированных списков и при наличии определенных причин.