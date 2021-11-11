Боевики "ЛНР" пообещали с 11 ноября открыть КПВВ "Станица Луганская"

Луганский боевики разрешили пересекать контрольный пункт без спецпропуска, но, по данным СМИ, только раз в месяц Фото: radiosvoboda.org

"Редкий случай – хоть одна позитивная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ "Станица Луганская", – написал он.

Об этом обещании также сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Российская сторона в ТКГ и контролируемые ею ОРЛО объявили о том, что завтра, 11 ноября, готовы открывать КПВВ "Станица Луганская", которая была до этого времени закрыта из-за ограничений COVID-19. Украинская сторона и ОБСЕ поприветствовали такое заявление", – сказал он и выразил надежду, что открытие состоится.

По информации "Радіо Свобода", оккупационная "администрация" в Луганске уже сняла ограничения на выезд на подконтрольную Украине территорию. Теперь КПВВ снова можно пересечь без спецразрешения – но лишь раз в месяц. В то же время, въехать на оккупированную территорию Луганщины по-прежнему можно только по спискам, сформированным "рабочей группой" на определенном основании: лечение, обучение, уход за близким родственником, похороны родственника в ОРЛО.

На подконтрольной группировке "ДНР" территории ограничения пока не сняли.