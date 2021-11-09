Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ – Арестович

"Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ, поскольку ей как профильному вице-премьер-министру сперва нужно ознакомиться с ситуацией. Ситуация там непростая. Некоторое время уйдет на понимание специфики и логики переговоров", – сказал он.

Арестович также сообщил, что первый заместитель главы украинской делегации Андрей Костин, который был назначен на эту должность вместо нынешнего министра обороны Алексея Резникова, примет участие в работе ТКГ на уровне глав делегаций 10 ноября. При этом Костин параллельно продолжит представлять интересы Украины в политической подгруппе ТКГ.