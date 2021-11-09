Жителям оккупированных территорий Украины не выплатили пенсий на 5,32 млрд грн – Верещук

"Сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают. И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки составляют 5,32 млрд грн. Это очень много", – сказала она.

Вице-премьер также ответила на реплику, что с 1 января 2022 года государственный "Ощадбанк" не намерен автоматически продлевать карты внутренних переселенцев с истекшим сроком действия.

"Я могу успокоить наших людей, потому что уже объявлена дата – 1 января 2022 года, – мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди не пострадали. Возможно, мы пролонгируем, потому что сейчас люди не могут приехать из-за COVID-ограничений, по иным причинам. Мы войдем в положение людей, и я обещаю, что мы проработаем этот вопрос так, чтобы люди не пострадали", – объяснила Верещук.

Она отметила, что украинским властям известно о случаях "злоупотребления ситуацией".

"Есть информация, что эти платежные карты забирали у людей там или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли, как мне сказали, на финансирование терроризма. Это тоже может иметь место. Для этого у нас есть спецслужбы. Мы проработаем этот вопрос. И я обещаю, что люди, которые должны получить эти деньги в соответствии с законом Украины, их получат. Нам просто нужно чуть-чуть времени, чтобы разобраться в этом вопросе", – подчеркнула Верещук.