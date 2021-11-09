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ДЕНЬГИ

Жителям оккупированных территорий Украины не выплатили пенсий на 5,32 млрд грн – Верещук

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Верещук пообещала, что получатели пенсий не пострадают
Верещук пообещала, что получатели пенсий не пострадают
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Невыплаченные пенсии украинцам с оккупированных территорий составляют сумму более 5 млрд грн. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 9 ноября.

"Сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают. И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки составляют 5,32 млрд грн. Это очень много", – сказала она.

Вице-премьер также ответила на реплику, что с 1 января 2022 года государственный "Ощадбанк" не намерен автоматически продлевать карты внутренних переселенцев с истекшим сроком действия.

"Я могу успокоить наших людей, потому что уже объявлена дата  1 января 2022 года, – мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди не пострадали. Возможно, мы пролонгируем, потому что сейчас люди не могут приехать из-за COVID-ограничений, по иным причинам. Мы войдем в положение людей, и я обещаю, что мы проработаем этот вопрос так, чтобы люди не пострадали", – объяснила Верещук.

Она отметила, что украинским властям известно о случаях "злоупотребления ситуацией".

"Есть информация, что эти платежные карты забирали у людей там или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли, как мне сказали, на финансирование терроризма. Это тоже может иметь место. Для этого у нас есть спецслужбы. Мы проработаем этот вопрос. И я обещаю, что люди, которые должны получить эти деньги в соответствии с законом Украины, их получат. Нам просто нужно чуть-чуть времени, чтобы разобраться в этом вопросе", – подчеркнула Верещук.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук сообщала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

В июне 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что среди получающих пенсии в Украине внутренне перемещенными лицами являются 626 тыс. человек, хотя сразу было 1,1 млн.

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3507,51 грн.

Теги: пенсии, Ощадбанк, переселенцы, Ирина Верещук, украинцы, перемещенные лица, война в Украине, пенсионеры, война на Донбассе, пенсия, финансирование
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