В Луганской области выявлен схрон с арсеналом, задержан торговец взрывчаткой – СБУ

"Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, средство инициации взрыва. Установлено, что житель Станицы Луганской, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что своих клиентов ныне задержанный "подыскивал через личные связи в уголовных кругах".

"Кроме того, в Луганской области обнаружен схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Среди изъятого – более 60 артиллерийских снарядов калибра 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию", – рассказали в спецслужбе.

Схрон был обустроен в районе насосной станции на берегу реки Северский Донец.