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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области выявлен схрон с арсеналом, задержан торговец взрывчаткой – СБУ

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Схрон обнаружили возле реки Северский Донец
Схрон обнаружили возле реки Северский Донец
Фото: ssu.gov.ua

В рамках проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту боевых средств поражения Служба безопасности Украины задержала в Луганской области мужчину, который пытался продавать взрывчатку. Об этом спецслужба проинформировала 9 ноября.

"Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, средство инициации взрыва. Установлено, что житель Станицы Луганской, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что своих клиентов ныне задержанный "подыскивал через личные связи в уголовных кругах".

"Кроме того, в Луганской области обнаружен схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Среди изъятого – более 60 артиллерийских снарядов калибра 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию", – рассказали в спецслужбе.

Схрон был обустроен в районе насосной станции на берегу реки Северский Донец.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, оружие, Луганская область, взрывчатка, боевики, Станица Луганская, боеприпасы, Северский Донец, спецслужбы, тротил, война в Украине, война на Донбассе, реки, Служба безопасности Украины
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