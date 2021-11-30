В Сербии впервые вынесли приговор за вербовку боевиков для участия в войне на Донбассе

22 октября 2021 года суд признал обвиняемого виновным и приговорил к шести месяцам домашнего ареста, без применения электронного браслета.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, и суд вынес приговор на основании соглашения о признании вины. В приговоре говорится, что осужденный был задержан 15 августа 2021 года, а через два дня освобожден из-под стражи. Однако подробностей о том, как его задержали и сдался ли он сербским властям, не сообщается.

Согласно приговору, в октябре – ноябре 2014 года мужчина искал наемников через соцсети и отправлял им билеты на самолет из Белграда в Москву, откуда их перебрасывали в оккупированный РФ Алчевск. Кроме того, он вместе с другим лицом из Колумбии организовал военизированное формирование "Континентальный союз" (Unité Continentale), в которое входили сербы, французы и испанцы.

В документе суд скрыл имя осужденного и все детали его личности – год рождения, адрес проживания, а также имена других людей, которых касается это дело.

Издание отмечает, что суды в Сербии уже выносили приговоры за наемничество в конфликте на Донбассе, но это первый приговор за организацию участия в войне на чужой территории. За период с 2015 по 2018 год было вынесено 32 обвинительных приговора боевикам, все – на основании заявления о признании вины. По 28 делам суд приговорил обвиняемых к испытательному сроку, а четыре человека были приговорены к домашнему аресту на шесть месяцев. 12 из 32 осужденных были членами "Континентального союза".

Согласно данным посла Украины в Сербии Александра Александровича на декабрь 2018 года, более 300 граждан Сербии поехали на на Донбасс и принимали участие в конфликте на стороны боевиков и оккупантов.

Члены военизированного формирования "Континентальный союз" с 2018 года находятся под следствием в Украине, сообщили изданию в украинской прокуратуру. Их обвиняют в совершении нападений на украинские силы в Донецкой и Луганской областях. Среди обвиняемых – 10 граждан Испании, 21 гражданин Италии, 11 граждан Франции, шесть граждан Сербии, один гражданин Молдовы, один гражданин США, два гражданина Финляндии, два гражданина Чехии, один гражданин Беларуси и один гражданин Латвии.