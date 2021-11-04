В Бразилии экс-боевика "ДНР" Лусварги приговорили к восьми годам тюрьмы

Лусварги арестовали в Бразилии весной этого года. Во время обысков в его доме полиция обнаружила 350 боеприпасов калибра 9 мм, более 25 кг марихуаны и пакет с кокаином. Позже он заявил, что за деньги согласился хранить дома наркотики и боеприпасы лиц, имена которых не раскрыл.

Суд признал его виновным в хранении наркотиков и боеприпасов и приговорил к восьми годам и одному месяцу тюремного заключения, а также штрафу в размере $5 тыс.