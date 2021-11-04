В Бразилии экс-боевика "ДНР" Лусварги приговорили к восьми годам тюрьмы

Лусварги арестовали в Бразилии весной этого года. Во время обысков в его доме полиция обнаружила 350 боеприпасов калибра 9 мм, более 25 кг марихуаны и пакет с кокаином. Позже он заявил, что за деньги согласился хранить дома наркотики и боеприпасы лиц, имена которых не раскрыл.
Суд признал его виновным в хранении наркотиков и боеприпасов и приговорил к восьми годам и одному месяцу тюремного заключения, а также штрафу в размере $5 тыс.
По данным Службы безопасности Украины, с сентября 2014-го по май 2015-го Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады террористов "ДНР". Он выполнял функции ротного, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе Вергулевки, Первомайского, Горловки, Старобешево, под Дебальцево и донецким аэропортом.
Он вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал разведывательные рейды на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.
Лусварги задержали в октябре 2016 года в аэропорту Борисполь. В янврае 2017-го суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за участие в террористической группировке. В августе того же года апелляционный суд отменил приговор и направил дело на новое досудебное расследование.
В декабре 2017 года бразильца выпустили под личное обязательство. 4 мая 2018 года активисты националистической организации С14 задержали Лусварги в Киеве на территории мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата и привели в Службу безопасности Украины, требуя заключить его под стражу. С 7 мая Лусварги поместили в СИЗО.
В 2019-м Павлоградский горрайонный суд снова признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В декабре 2020 года в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Лусварги боевикам "ДНР". Бразилец ненадолго уехал в Россию, а затем вернулся на родину.