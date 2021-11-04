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В Бразилии экс-боевика "ДНР" Лусварги приговорили к восьми годам тюрьмы

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Суд отклонил апелляцию адвоката Лусварги
Суд отклонил апелляцию адвоката Лусварги
Фото: novynarnia.com

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил Рафаеля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, к восьми годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов. Решение, вынесенное 26 октября, опубликовано на сайте суда. На это обратило внимание украинское издание "Новинарня".

Лусварги арестовали в Бразилии весной этого года. Во время обысков в его доме полиция обнаружила 350 боеприпасов калибра 9 мм, более 25 кг марихуаны и пакет с кокаином. Позже он заявил, что за деньги согласился хранить дома наркотики и боеприпасы лиц, имена которых не раскрыл.

Суд признал его виновным в хранении наркотиков и боеприпасов и приговорил к восьми годам и одному месяцу тюремного заключения, а также штрафу в размере $5 тыс.

Контекст:

По данным Службы безопасности Украины, с сентября 2014-го по май 2015-го Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады террористов "ДНР". Он выполнял функции ротного, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе Вергулевки, Первомайского, Горловки, Старобешево, под Дебальцево и донецким аэропортом.

Он вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал разведывательные рейды на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям. 

Лусварги задержали в октябре 2016 года в аэропорту Борисполь. В янврае 2017-го суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за участие в террористической группировке. В августе того же года апелляционный суд отменил приговор и направил дело на новое досудебное расследование.

В декабре 2017 года бразильца выпустили под личное обязательство. 4 мая 2018 года активисты националистической организации С14 задержали Лусварги в Киеве на территории мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата и привели в Службу безопасности Украины, требуя заключить его под стражу. С 7 мая Лусварги поместили в СИЗО.

В 2019-м Павлоградский горрайонный суд снова признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В декабре 2020 года в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Лусварги боевикам "ДНР". Бразилец ненадолго уехал в Россию, а затем вернулся на родину.

Теги: Бразилия, наркотики, Донбасс, боевики, боеприпасы, ДНР, война на Донбассе, ЛДНР, Рафаэль Лусварги
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