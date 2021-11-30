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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевика "ДНР", который в 2014 году добивал раненных в бою украинских военных, приговорили к шести годам лишения свободы – СБУ

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Контрразведчики задержали боевика в октябре в одном из хостелов Киева
Контрразведчики задержали боевика в октябре в одном из хостелов Киева
Фото: ssu.gov.ua

Разоблаченный контрразведкой Службы безопасности Украины боевик террористической организации "ДНР", который в 2014 году добивал раненных в бою украинских военных, приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного следствия было установлено, что житель оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр боевиков "ДНР" в Славянске Донецкой области. После окончания учебы его назначили на должность "заместителя руководителя". Он занимался подготовкой боевиков для незаконных формирований, которые оказывали вооруженное сопротивление подразделениям сил антитеррористической операции.

По данным СБУ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных сил Украины в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и Пантелеймоновки, а также дежурил на военных объектах и конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали боевика в октябре этого года в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из временно оккупированного Россией Крыма.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших – более 3 тыс. гражданских лиц.

Теги: Россия, Донецк, СБУ, Украина, террористы, боевики, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Докучаевск, ДНР, война на Донбассе, суд
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