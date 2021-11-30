Боевика "ДНР", который в 2014 году добивал раненных в бою украинских военных, приговорили к шести годам лишения свободы – СБУ

В ходе досудебного следствия было установлено, что житель оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр боевиков "ДНР" в Славянске Донецкой области. После окончания учебы его назначили на должность "заместителя руководителя". Он занимался подготовкой боевиков для незаконных формирований, которые оказывали вооруженное сопротивление подразделениям сил антитеррористической операции.

По данным СБУ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных сил Украины в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и Пантелеймоновки, а также дежурил на военных объектах и конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали боевика в октябре этого года в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из временно оккупированного Россией Крыма.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.