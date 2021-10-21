СБУ задержала боевика "ЛНР", который пытался оформить украинскую пенсию

Для задержанного планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Фото: ssu.gov.ua

Мужчина, участвовавший в боевых действиях против сил антитеррористической операции, пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

"К боевикам он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "Четвертую отдельную мотострелковую бригаду "ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники. Впоследствии злоумышленник оставил группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины", – заявили правоохранители.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Для него планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяет информацию о причастности боевика к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.