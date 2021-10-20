СБУ задержала иностранца, который находился в международном розыске за тяжкие преступления

Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока.

"По данным Интерпола, там он был причастен к совершению тяжких преступлений. Сотрудники украинской спецслужбы получили информацию, что злоумышленник по поддельным документам прибыл на территорию нашего государства по международному гуманитарному обмену. Постоянно меняя адреса временного пребывания, он пытался скрываться от правосудия", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина арестован. Его планируют экстрадировать в страну происхождения.