Суд вынес приговор одному из сотрудников СБУ, напавших на отряд Госпогранслужбы

Обвиняемый пошел на соглашение со следствием. Его лишили воинского звания и вынесли условный срок Фото: Служба безпеки України / Facebook

Как выяснили следователи, 18 июня двое офицеров Службы безопасности Украины – лейтенант и подполковник – напали на пограничный наряд вблизи одного из сел в Сумской области, причинив двум пограничникам легкие телесные повреждения.

"Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый – старший лейтенант СБУ – заключил соглашение со следствием. Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания – пять лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года. Его также лишили воинского звания и на три года запретили служить в правоохранительных органах.

Досудебное расследование в отношении второго подозреваемого в нападении сотрудника СБУ также завершено, но суд еще не принял решение.