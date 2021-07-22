"Молодняк спал во время службы, хотели проучить". СМИ сообщили подробности нападения на пограничников

По информации СМИ, пограничники спали в машине во время дежурства Фото: dbr.gov.ua

"Молодняк спал во время службы в машине, было около двух ночи. А ведь граница – вот она, рядом. Ну как так? В общем, коллеги решили проучить погранцов, забрать оружие, чтобы те запомнили эту ситуацию на всю жизнь. Но шутка зашла далеко. Произошедшее расценили как нападение на наряд, а дальше понеслось. Теперь нашим шутникам светит тюрьма", – сказал офицер.

Адвокат одного из подозреваемых Юлия Молибог заявила, что один из пограничников не видел, что произошло, потому что спал.

"Находясь на дежурстве, он был в автомобиле и заснул, а другой сидел в телефоне что-то смотрел. А уже когда к ним подошли, какая-то драка у них завязалась", – сказала Молибог.

По данным журналистов, в Госпогранслужбе проводят внутреннее расследование инцидента.

"Парни получили небольшие повреждения, но сейчас с ними все в порядке. После нападения на наряд, когда снимали побои, у пострадавших также взяли кровь на содержание алкоголя. В ближайшее время должны быть результаты", – сообщил источник в ГПСУ.

Информации о том, что пограничников отстранили от службы, пока нет.