ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ГБР задержало сотрудников СБУ, которые напали на пограничников в Сумской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Нападение произошло у села Рясное Сумской области
Нападение произошло у села Рясное Сумской области
Фото: dbr.gov.ua

Госбюро расследований задержало двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 19 июля.

Следствие установило, что в ночь на 18 июля двое пограничников – младший сержант и солдат-срочник – дежурили на автомобиле недалеко от села Рясное. К ним в 1.30 ночи подъехал автомобиль, в котором находились три человека.

"Из автомобиля вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении", – отмечается в сообщении.

Нападавшими оказались сотрудники СБУ. Двоих из них задержали, третий проходит как свидетель по делу.

Автоматы пограничников правоохранители нашли на кукурузном поле, а два магазина с патронами – вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород".

Задержанным планируют сообщить о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345). Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Контекст:

По данным Министерства внутренних дел, на двоих сотрудников ГПСУ напали три человека, которые, нанеся им телесные повреждения, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента. Известно, что нападавшие не были вооружены.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.

Теги: СБУ, Украина, оружие, граница, Госпогранслужба, YouTube, следствие, нападение, пограничники, ГПСУ, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, уголовное производство, охрана, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Красавчик", "Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Красавчик", "Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Цикорий: польза и вред
Цикорий: польза и вред
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS