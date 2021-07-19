ГБР задержало сотрудников СБУ, которые напали на пограничников в Сумской области

Следствие установило, что в ночь на 18 июля двое пограничников – младший сержант и солдат-срочник – дежурили на автомобиле недалеко от села Рясное. К ним в 1.30 ночи подъехал автомобиль, в котором находились три человека.
"Из автомобиля вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении", – отмечается в сообщении.
Нападавшими оказались сотрудники СБУ. Двоих из них задержали, третий проходит как свидетель по делу.
Автоматы пограничников правоохранители нашли на кукурузном поле, а два магазина с патронами – вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород".
Задержанным планируют сообщить о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345). Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
По данным Министерства внутренних дел, на двоих сотрудников ГПСУ напали три человека, которые, нанеся им телесные повреждения, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента. Известно, что нападавшие не были вооружены.
Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.