В СБУ подтвердили причастность своих сотрудников к нападению на пограничников в Сумской области

"СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд в Сумской области, и передала их органам следствия. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", – отметили в СБУ.
В ведомстве пообещали "и в дальнейшем" оказывать содействие следствию в выяснении подробностей инцидента.
"Виновные были наказаны – безотносительно к должностям и фамилиям", – подчеркнули в Службе безопасности Украины.
О том, что на пограничников в районе Краснополья напали сотрудники СБУ, сообщало со ссылкой на собственные источники местное издание Sumy Today. Подтверждения этой информации не было.
По данным Министерства внутренних дел, на двух сотрудников ГПСУ напали три человека и, нанеся им телесные повреждения, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента. Известно, что нападавшие не были вооружены.
Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.