В СБУ подтвердили причастность своих сотрудников к нападению на пограничников в Сумской области

В СБУ сообщили, что к нападению причастны двое сотрудников ведомства Фото: ЕРА (архив)

"СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд в Сумской области, и передала их органам следствия. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", – отметили в СБУ.

В ведомстве пообещали "и в дальнейшем" оказывать содействие следствию в выяснении подробностей инцидента.

"Виновные были наказаны – безотносительно к должностям и фамилиям", – подчеркнули в Службе безопасности Украины.

О том, что на пограничников в районе Краснополья напали сотрудники СБУ, сообщало со ссылкой на собственные источники местное издание Sumy Today. Подтверждения этой информации не было.