В ГПСУ рассказали, что напавшие на пограничников в Сумской области не были вооружены

В ГПСУ отметили, что воспользоваться оружием пограничники не могли Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь", – сказал он.

Демченко отметил, что, отобрав у пограничников оружие, злоумышленники выбросили его недалеко от места, где произошло нападение. Там его и нашли.

Причастных к инциденту ищут.

Издание Sumy Today, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на пограничников в районе Краснополья напали сотрудники Службы безопасности Украины. Подтверждения этой информации нет.