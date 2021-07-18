В ГПСУ рассказали, что напавшие на пограничников в Сумской области не были вооружены

"Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь", – сказал он.
Демченко отметил, что, отобрав у пограничников оружие, злоумышленники выбросили его недалеко от места, где произошло нападение. Там его и нашли.
Причастных к инциденту ищут.
Издание Sumy Today, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на пограничников в районе Краснополья напали сотрудники Службы безопасности Украины. Подтверждения этой информации нет.
По данным Министерства внутренних дел, на двух сотрудников ГПСУ напали три человека и, нанеся им телесные повреждения, завладели табельным оружием.
Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.