Нападение на пограничников в Сумской области. Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении

Сотрудникам СБУ объявили о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345).
Также в ГБР отметили, что 20 июля сотрудникам СБУ планируют избрать меру пресечения.
По данным Министерства внутренних дел, на двоих сотрудников ГПСУ напали три человека, которые, нанеся им телесные повреждения, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента. Известно, что нападавшие не были вооружены.
Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.
19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, которые совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.