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Суд отправил под домашний арест сотрудников СБУ, подозреваемых в нападении на пограничников

Сотрудникам СБУ назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета
Сотрудникам СБУ назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в нападении на пограничников в Сумской области. Двух сотрудников Службы безопасности отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает местное издание Sumy Today.

Согласно решению суда, нападавшие будут находиться под домашним арестом до 16 сентября.

При этом сотрудники СБУ обязаны прибывать к следователю, прокурору и на заседания суда по первому требованию; носить электронный браслет; не общаться друг с другом, потерпевшими и свидетелями; сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

21 июля суд намерен рассмотреть вопрос отстранения подозреваемых от их должностей.

Контекст:

В ночь на 18 июля на двоих сотрудников ГПСУ напали три человека, побили их, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента, сообщали в МВД. Известно, что нападавшие не были вооружены.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.

19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, которым 20 июля сообщили о подозрении в том, что это они совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.

Теги: СБУ, Госпогранслужба, нападение, ГПСУ, домашний арест
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