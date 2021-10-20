СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом сотрудников Интерпола

Организовал схему житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые поставляли им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США. Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения сотрудников Интерпола.

"По предварительной информации, они могли организовать любые суммы фальшивой наличности. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала. Только за время наблюдения СБУ в рамках контроля за совершением преступления дельцы продали валюты на десятки тыс. долларов. Вся она изъята из обращения", – уточнили в релизе.

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ сообщили, что фигуранты наладили канал нелегальной миграции в основном из стран с повышенной террористической угрозой. Клиентам выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

"Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран – членов ЕС, водительские удостоверения и тому подобное. Одного из фигурантов группировки задокументировали в участии восьми эпизодах в преступной деятельности по нелегалам", – рассказали правоохранители.

В ходе обысков по месту жительства злоумышенников изъяли поддельные удостоверения сотрудников Интерпола, ноутбук, флэш-носители, мобильные телефоны, банковские карты, валюту, документы по приглашению иностранцев, патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленников задержали, им планируют сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: