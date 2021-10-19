СБУ разоблачила канал незаконной переправки людей через границу

"Злоумышленники "помогали" клиентам выехать в страны ЕС по сфальсифицированным документам. Стоимость такой услуги с одного человека составляла $5 тыс.", – говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовал житель Хмельницкой области.

"Он работал страховым агентом и "клиентов на миграцию" находил благодаря личным связям. Услуги предоставлялись "под ключ", включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов. Сначала их "клиентами" были только украинцы. Но впоследствии дельцы начали "обслуживать" и иностранцев", – сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали в Хмельницком во время получения им транша в 61 тыс. грн за пакет документов для выезда в Литву. "Клиент" должен был получить литовские зарубежный и внутренний паспорта, а также водительское удостоверение.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Правоохранители проверяют информацию о сообщниках подозреваемого за границей, так как бланки документов были оригинальными.