Кулеба не исключает участия белорусских войск во вторжении РФ в Украину

Кулеба: Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы Фото: ЕРА

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности. Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы", – сказал глава МИД.

Он считает заявления называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко частью агрессивной внешней политики России.

"Заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делают его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать. Однако для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, унося военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России", – добавил Кулеба.