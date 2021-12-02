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ПОЛИТИКА

Кулеба не исключает участия белорусских войск во вторжении РФ в Украину

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Кулеба: Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы
Кулеба: Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает участия белорусских военнослужащих в возможном вторжении России в Украину. Об этом министр рассказал в интервью порталу Sargs.lv, опубликованном 2 декабря, перевод приводит пресс-служба посольства Украины в Латвии.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности. Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы", – сказал глава МИД. 

Он считает заявления называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко частью агрессивной внешней политики России.

"Заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делают его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать. Однако для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, унося военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России", – добавил Кулеба.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.

29 ноября на совещании в минобороны Беларуси министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения "по прикрытию южных границ".

В ходе этого совещания Лукашенко пообещал, что, "если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется". 1 декабря вышло интервью Лукашенко, в котором он заявил, что в случае, если Украина будет вести себя "враждебно" по отношению к Российской Федерации, Беларусь станет на сторону РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, граница, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, войска, российские военные
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