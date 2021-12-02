Кулеба: Украина присоединилась к Европейскому фонду обеспечения мира

"Новый финансовый механизм Евросоюза открывает для... Украины перспективы привлечения финансовых ресурсов для укрепления институционных оборонных способностей нашего государства", – отметил он.

По словам министра, сотрудничество рассчитано на период до 2027 года.

"Пакет помощи Украине в размере €31 млн, выделенный Советом ЕС, будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала ВСУ", – добавил Кулеба.

Контекст:

Решение о практическом сотрудничестве с Украиной в рамках Европейского фонда обеспечения мира было принято на фоне возобновления Россией наращивания численности своих войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.