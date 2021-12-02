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"Работаем над пакетом сдерживания РФ". Кулеба рассказал о встрече с Блинкеном в Стокгольме

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Кулеба назвал встречу "дружественной"
Кулеба назвал встречу "дружественной"
Фото: ЕРА (архив)

2 декабря в столице Швеции Стокгольме состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины.

"Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции", – написал Кулеба.

Дипломат отметил, что он и его собеседник "подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США".

Накануне Блинкен от имени США призвал Россию отвести войска от границы Украины. "Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает возможности сделать это в кратчайшие сроки, если он примет такое решение", – сказал Блинкен.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.

Теги: Россия, США, санкции, агрессия, Стокгольм, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, встреча
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