Министры обороны США и Польши обсудили "способы усиления сдерживания" на восточном фланге НАТО

Остин (на фото) и Блащак обменялись мнениями о военной активности России возле границы Украины, отметили в Пентагоне Фото: EPA

"Министр обороны Ллойд Остин разговаривал с министром обороны Польши Мариушом Блащаком, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул неизменную приверженность США Североатлантическому союзу и нашим прочным отношениям с Польшей в оборонной сфере", – отметил Кирби.

По его словам, Остин "разделил озабоченность министра Блащака гибридной тактикой белорусского режима на границе с Польшей". Кроме того, два лидера обменялись мнениями о военной активности России возле границы Украины.

"Они также обсудили способы усиления сдерживания на восточном фланге НАТО", – резюмировал Кирби.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО повысить готовность сил на восточном фланге из-за ситуации вокруг границы Украины.