Россия начала учения вблизи украинских границ

Российские войска проводят боевое слаживание, в том числе, на полигонах в 70 км от Украины Фото: mil.ru

В ведомстве уточнили, что более 10 тыс. российских военнослужащих составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и военных частей ПВО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для остальной части подразделений занятия начнутся в пунктах постоянной дислокации, но каждый месяц будет проходить ротация подразделений, чтобы обеспечить им комплексную подготовку.

По данным российского ведомства, боевое слаживание подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах. Развернуты автономные полевые лагеря на полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).

В Ростовской области будут задействованы Кадамовский (около 75 км. от границы) и Кузьминский (около 70 км от границы) полигоны.

В конце ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит".