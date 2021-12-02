Россия начала учения вблизи украинских границ

В ведомстве уточнили, что более 10 тыс. российских военнослужащих составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.
"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и военных частей ПВО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для остальной части подразделений занятия начнутся в пунктах постоянной дислокации, но каждый месяц будет проходить ротация подразделений, чтобы обеспечить им комплексную подготовку.
По данным российского ведомства, боевое слаживание подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах. Развернуты автономные полевые лагеря на полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).
В Ростовской области будут задействованы Кадамовский (около 75 км. от границы) и Кузьминский (около 70 км от границы) полигоны.
В конце ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит".
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло, и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.
США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.
21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.