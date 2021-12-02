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Совет Евросоюза принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей – Кулеба

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Кулеба отметил, что украинские дипломаты работали "настойчиво и системно"
Кулеба отметил, что украинские дипломаты работали "настойчиво и системно"
Фото: ЕРА

Европейский союз предоставит Украине средства на оборону, сообщил 2 декабря в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина – ЕС", – написал дипломат.

Он отметил, что украинская дипломатия работала для этого "настойчиво и системно".

"Наконец, имеем положительное решение – благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", – объяснил Кулеба.

Глава МИД рассказал, что пакет помощи от Евросоюза будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по таким направлениям, как медицина, инженерные возможности, а также мероприятия по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.

Контекст:

Решение о предоставлении Украине оборонной помощи принято на фоне возобновления Россией наращивания численности своих войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Теги: медицина, Брюссель, оборона, помощь, Совет ЕС, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, дипломаты, разминирование, Евросоюз, кибербезопасность, ЕС
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