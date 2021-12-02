Совет Евросоюза принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей – Кулеба

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина – ЕС", – написал дипломат.

Он отметил, что украинская дипломатия работала для этого "настойчиво и системно".

"Наконец, имеем положительное решение – благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", – объяснил Кулеба.

Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягенням цього результату і нарешті маємо позитивне рішення — завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Глава МИД рассказал, что пакет помощи от Евросоюза будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по таким направлениям, как медицина, инженерные возможности, а также мероприятия по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.