Совет Евросоюза принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей – Кулеба

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина – ЕС", – написал дипломат.
Он отметил, что украинская дипломатия работала для этого "настойчиво и системно".
"Наконец, имеем положительное решение – благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами", – объяснил Кулеба.
Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягенням цього результату і нарешті маємо позитивне рішення — завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами 2/3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021
Глава МИД рассказал, что пакет помощи от Евросоюза будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по таким направлениям, как медицина, инженерные возможности, а также мероприятия по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.
Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки 3/3 #StrongerTogether— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021
Решение о предоставлении Украине оборонной помощи принято на фоне возобновления Россией наращивания численности своих войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.
21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.