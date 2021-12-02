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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Брюсселе прошел раунд консультаций Украина – ЕС, обсуждали оккупацию Крыма

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Джапарова рассказала о консультациях Украина ЕС по Крыму
Джапарова рассказала о консультациях Украина – ЕС по Крыму
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

В Брюсселе (Бельгия) 1 декабря прошел девятый раунд неформальных консультаций Украина – ЕС по вопросам правовых последствий временной оккупации автономной республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она пояснила, что такие консультации проводятся с 2014 года ежегодно при участии высших должностных лиц министерств и ведомств Украины, Европейской службы внешней деятельности и Европейской комиссии.

"Это одна из ключевых диалоговых площадок Украина – ЕС, цель которой обсуждение актуальной информации со стороной ЕС о мерах, предпринимаемых в контексте решения целого спектра неотложных проблем вследствие временной оккупации Крыма", – написала она.

По ее словам, в этом году в рамках консультации "предметно обсудили широкий круг вопросов, связанных с временной оккупацией Крыма", в том числе: 

  • обострение ситуации безопасности в Крыму и вокруг Крыма;
  • европейскую политику непризнания и санкционную политику ЕС в отношении Крыма;
  • развитие деятельности Крымской платформы и усилия Украины по деоккупации Крыма, в частности проведение в начале 2022 года международного мероприятия министерского уровня – Черноморской конференции по безопасности;
  • ситуацию с нарушением оккупационными властями РФ международного гуманитарного права и вопроса защиты прав человека на полуострове.

Джапарова отметила, что консультации способствуют обеспечению координации и повышению эффективности международных усилий по соблюдению политики непризнания попытки незаконной аннексии полуострова и противодействия шагам РФ по подрыву территориальной целостности Украины.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10226066746124237

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Бельгия, оккупация, Брюссель, аннексия, Евросоюз, Эмине Джапарова, ЕС
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