В Брюсселе прошел раунд консультаций Украина – ЕС, обсуждали оккупацию Крыма

Она пояснила, что такие консультации проводятся с 2014 года ежегодно при участии высших должностных лиц министерств и ведомств Украины, Европейской службы внешней деятельности и Европейской комиссии.
"Это одна из ключевых диалоговых площадок Украина – ЕС, цель которой обсуждение актуальной информации со стороной ЕС о мерах, предпринимаемых в контексте решения целого спектра неотложных проблем вследствие временной оккупации Крыма", – написала она.
По ее словам, в этом году в рамках консультации "предметно обсудили широкий круг вопросов, связанных с временной оккупацией Крыма", в том числе:
Джапарова отметила, что консультации способствуют обеспечению координации и повышению эффективности международных усилий по соблюдению политики непризнания попытки незаконной аннексии полуострова и противодействия шагам РФ по подрыву территориальной целостности Украины.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.