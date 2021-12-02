В Брюсселе прошел раунд консультаций Украина – ЕС, обсуждали оккупацию Крыма

Она пояснила, что такие консультации проводятся с 2014 года ежегодно при участии высших должностных лиц министерств и ведомств Украины, Европейской службы внешней деятельности и Европейской комиссии.

"Это одна из ключевых диалоговых площадок Украина – ЕС, цель которой обсуждение актуальной информации со стороной ЕС о мерах, предпринимаемых в контексте решения целого спектра неотложных проблем вследствие временной оккупации Крыма", – написала она.

По ее словам, в этом году в рамках консультации "предметно обсудили широкий круг вопросов, связанных с временной оккупацией Крыма", в том числе:

обострение ситуации безопасности в Крыму и вокруг Крыма;

европейскую политику непризнания и санкционную политику ЕС в отношении Крыма;

развитие деятельности Крымской платформы и усилия Украины по деоккупации Крыма, в частности проведение в начале 2022 года международного мероприятия министерского уровня – Черноморской конференции по безопасности;

ситуацию с нарушением оккупационными властями РФ международного гуманитарного права и вопроса защиты прав человека на полуострове.

Джапарова отметила, что консультации способствуют обеспечению координации и повышению эффективности международных усилий по соблюдению политики непризнания попытки незаконной аннексии полуострова и противодействия шагам РФ по подрыву территориальной целостности Украины.